Улан-Удэ, 12 октября, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Первой российской спортсменкой, вышедшей в финал мирового чемпионата по боксу среди женщин стала Лилия Аетбаева, выступающая в весовой категории до 51 кг. В субботу, 12 октября она встретилась на ринге с действующей чемпионкой мира Чоль Ми Панг из КНДР.

Федерация бокса России rusboxing.ru Лилия Аетбаева первой из российских спортсменок вышла в финал ЧМ-2019

По итогам упорного боя раздельным решением судей (4:1) победу одержала представительница России.

«Эмоции переполняют. Но могу сказать, что бой был тяжелым. Возможно, сказалось то, что это уже четвертый поединок на турнире. А на каждый бой тратятся силы, и чем дальше — тем тяжелее. А эта ситуация с успешным протестом на результат четвертьфинального боя сделала меня даже сильнее. Сейчас остался еще один рывок. Я впервые выступаю на чемпионате мира, и войти в призеры уже было хорошим результатом, а тут я вышла в финал. И уже хочется завоевать золото», — передают слова спортсменки в Федерации бокса России.

В финале она встретится с Бусеназ Чакироглу из Турции. Поединок состоится в воскресенье, 13 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в четвертьфинале Аетбаева раздельным решением судей проиграла представительнице Вьетнама Ти Там Нгуен. Российская команда подала протест, который был впоследствии удовлетворён.

Читайте также:

ЧМ по женскому боксу: Аетбаева проиграла вьетнамке, Россия подала протест

Магомедалиева будет биться за выход в финал ЧМ по женскому боксу