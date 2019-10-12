Москва, 12 октября, 2019, 11:10 — ИА Регнум. 17 октября в российский прокат выходит новый фильм одного из самых интересных современных российских режиссеров Валерии Гай Германики «Мысленный волк». 11 октября в киноцентре «Октябрь» состоялось представление картины взыскательной московской публике: премьера прошла на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи.

Василий Иванов ИА REGNUM
Съемочная группа фильма «Мысленный волк» на сцене кинотеатра «Октябрь»
Режиссер фильма Валерия Гай Германика
Василий Иванов ИА REGNUM
Валерия Гай Германика и кинокритик Антон Долин во время обсуждения фильма «Мысленный волк»
Василий Иванов ИА REGNUM
Зрители

Последняя работа Германики, работающей в жанре психологического хоррора, представляет собой сложносочиненную драму с глубоким подтекстом. Философская притча ставит такие вопросы как соотношение добра и зла внутри каждого человека, любовь и ненависть между самыми близкими людьми — матерью и дочерью, о страхе и мужестве, которые сплачивают. И о много другом…

Василий Иванов ИА REGNUM
Валерия Гай Германика на премьере своего фильма Мысленный волк
Василий Иванов ИА REGNUM
Наталья Трейя на премьере фильма «Мысленный волк»
Василий Иванов ИА REGNUM
Волкособ
Василий Иванов ИА REGNUM
Съемочная группа фильма «Мысленный волк»

Разъяснения по сути картины и некоторых сложных моментов до и после столичной премьеры собравшемуся залу давали режиссер фильма Валерия Гай Германика и известный кинокритик Антон Долин.