Москва, 12 октября, 2019, 11:10 — ИА Регнум. 17 октября в российский прокат выходит новый фильм одного из самых интересных современных российских режиссеров Валерии Гай Германики «Мысленный волк». 11 октября в киноцентре «Октябрь» состоялось представление картины взыскательной московской публике: премьера прошла на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи.

Василий Иванов ИА REGNUM Съемочная группа фильма «Мысленный волк» на сцене кинотеатра «Октябрь»

Режиссер фильма Валерия Гай Германика

Василий Иванов ИА REGNUM Валерия Гай Германика и кинокритик Антон Долин во время обсуждения фильма «Мысленный волк»

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители

Последняя работа Германики, работающей в жанре психологического хоррора, представляет собой сложносочиненную драму с глубоким подтекстом. Философская притча ставит такие вопросы как соотношение добра и зла внутри каждого человека, любовь и ненависть между самыми близкими людьми — матерью и дочерью, о страхе и мужестве, которые сплачивают. И о много другом…

Василий Иванов ИА REGNUM Валерия Гай Германика на премьере своего фильма Мысленный волк

Василий Иванов ИА REGNUM Наталья Трейя на премьере фильма «Мысленный волк»

Василий Иванов ИА REGNUM Волкособ

Василий Иванов ИА REGNUM Съемочная группа фильма «Мысленный волк»

Разъяснения по сути картины и некоторых сложных моментов до и после столичной премьеры собравшемуся залу давали режиссер фильма Валерия Гай Германика и известный кинокритик Антон Долин.