Штат Калифорния, США, 12 октября, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Руководство американской телевизионной компании The CW Television Network объявило о том, что состоялась премьера второго сезона сериала «Зачарованные». Сюжет мистической драмы вращается вокруг трех сестер, которые после смерти своей матери узнали о том, что являются наследницами магического дара. Теперь героиням необходимо противостоять злу и защищать ни о чем не подозревающих обывателей.

A. Spelling Кадр из сериала Зачарованные

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Мелони Диас, известная по «Короли Догтауна», «В поле зрения», «Напарницы», «Части тела» и «Элементарно», Руперт Эванс, знакомая зрителям по картинам «Эмма», «Агора», «Пуаро» и «Север и Юг», Медлен Манток, снявшаяся в «Грань будущего» и «В пустыне смерти», Сара Джеффери, сыгравшая в «Сосны» и «Секретные материалы», и Сер’Дариус Блэйн.

В качестве шоураннеров выступили Ванесса Парис, подарившая миру «Беглецы» и «По ту сторону». Команду исполнительных продюсеров возглавили Нелли Нуджиел, участвовавшая в создании «Университет», и Джордж Норти, благодаря которому свет увидел сериал «Фальсификация». Работу над сценарием вели Констанс М. Бердж, Джессика О’Тул и Эми Рардин. Режиссерами стали Стюарт Гиллард и Джеффри В. Берд.