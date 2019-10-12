Состоялась премьера второго сезона сериала «Зачарованные»
Штат Калифорния, США, 12 октября, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Руководство американской телевизионной компании The CW Television Network объявило о том, что состоялась премьера второго сезона сериала «Зачарованные». Сюжет мистической драмы вращается вокруг трех сестер, которые после смерти своей матери узнали о том, что являются наследницами магического дара. Теперь героиням необходимо противостоять злу и защищать ни о чем не подозревающих обывателей.
По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Мелони Диас, известная по «Короли Догтауна», «В поле зрения», «Напарницы», «Части тела» и «Элементарно», Руперт Эванс, знакомая зрителям по картинам «Эмма», «Агора», «Пуаро» и «Север и Юг», Медлен Манток, снявшаяся в «Грань будущего» и «В пустыне смерти», Сара Джеффери, сыгравшая в «Сосны» и «Секретные материалы», и Сер’Дариус Блэйн.
В качестве шоураннеров выступили Ванесса Парис, подарившая миру «Беглецы» и «По ту сторону». Команду исполнительных продюсеров возглавили Нелли Нуджиел, участвовавшая в создании «Университет», и Джордж Норти, благодаря которому свет увидел сериал «Фальсификация». Работу над сценарием вели Констанс М. Бердж, Джессика О’Тул и Эми Рардин. Режиссерами стали Стюарт Гиллард и Джеффри В. Берд.