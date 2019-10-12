Москва, 12 октября, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Убийство девятилетней девочки в Саратове вновь подняло бурю обсуждения вокруг смертной казни. Необходима или она всё-таки в России или без нее в любом случае лучше? Что думаете об этом вы?

Ольга Шклярова ИА REGNUM

ИА REGNUM начинает опрос об отношении граждан к мораторию на смертную казнь. Считаете ли вы, что мораторий нужно отменить? Есть ли преступления, за которые преступника можно приговаривать к смертной казни, и какие это преступления? Предлагаем вам ответить на эти и несколько других вопросов, которые помогут понять, что же действительно думают в нашей стране об этом болезненном вопросе.

Опрос мы проводим на уникальной платформе STIRVOX, которая даст вам знать, кто те люди, которые разделяют ваше мнение.