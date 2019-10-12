Москва, 12 октября, 2019, 13:15 — ИА Регнум. В Государственном музее искусства народов Востока обновили экспозицию мемориального кабинета Николая Рериха. Об этом сообщает портал АРТГИД.

Святослав Рерих. Профессор Николай Рерих. 1944

В мемориальном кабинете после смены экспозиции, приуроченной к 145-летию со дня рождения Рериха, представлены 31 картина и более 180 музейных предметов. Здесь можно увидеть картины, фотографии, буддийскую бронзу из семейной коллекции, личные вещи семьи Рерихов, украшения, раритетные печатные издания за авторством как самих Рерихов, так и из их домашней библиотеки.

Здесь также представлены картины и этюды художника. Среди них — триптих «Да здравствует Владыка!», картина «Сокровище мира», гималайские пейзажи и портреты Николая и Елены Рерихов кисти Святослава Рериха.