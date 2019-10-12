Киев, 12 октября, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Более 50% украинских граждан выступили против изменения курса Украины на «евроинтеграцию» и вступление в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного «Центром Разумкова», опубликованные 11 октября на сайте исследовательской оргганизации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Евросоюз

56% опрошенных граждан также считают, что русскому языку не должно иметь статус второго государственного языка. В то время, как 29,5% опрошенных считают иначе.

Согласно результатам опроса, 59% опрошенных не хотят менять курс страны на «евроинтеграцию» и отказываться от ассоциации с ЕС, тогда, как 19% опрошенных считают иначе.

54% респондентов также не хотят прекращать путь Украины к вступлению в НАТО, в то время, как 25% опрошенных оказались готовы к тому, чтоб Украина имела нейтральный (внеблоковый — ред.) статус.

«Центр Разумкова» проводил опрос с 4 по 9 октября. Опросить удалось 2015 респондентов на всей территории подконтрольной Киеву. Возраст опрашиваемых — от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно соцопросу, проведенному «Центром Разумкова» 52% граждан Украины выступили против завершения гражданской войны в Донбассе военным путем. 41,5% опрошенных украинских граждан также считают, что Украине необходимо начать договариваться с представителями ДНР и ЛНР напрямую.