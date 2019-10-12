Майами, США, 12 октября, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Бывший капитан сборной Англии по футболу и известный в прошлом футболист, а ныне владелец футбольного клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» Дэвид Бэкхем хотел бы стать агентом форварда клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом 12 октября сообщает Daily Mail.

Кирилл Венедиктов. soccer.ru Калиан Мбаппе

Ранее сообщалось, что бывший игрок учредил нынешним летом агентскую фирму под названием Footwork Management Limited, в которой в писке директоров также присутствуют его близкий друг Дэйв Гарднер и опытный в вопросах работы пиар-службы Никола Хаусон.

По информации издания, Бэкхем хотел бы, чтобы его первым клиентом стал Мбаппе, так как сотрудничество с французом будет выгодным для компании, тем более, что в будущем футболиста в «ПСЖ» в настоящее время нет определённости, а потому планируется предложить его мадридскому «Реалу» и «Манчестер Сити».

Отметим, в нынешнем сезон Килиан Мбаппе сыграл за «ПСЖ» в 6 матчах и отметился в них 2 голами и 2 результативными передачами.