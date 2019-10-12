Москва, 12 октября, 2019, 09:22 — ИА Регнум. В Москве на Поклонной горе в воскресенье, 13 октября, пройдет салют в честь 75-й годовщины освобождения советскими войсками латвийской столицы Риги от немецко-фашистских захватчиков. Об этом 11 октября сообщается на официальном сайте мэрии столицы.

Mil.ru Освобождение Риги

«Он состоится в 22:00 на Поклонной горе. Залпы запустит 449-й отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа», — говорится в сообщении.

Праздничные залпы будут запущены во ознаменование начала Прибалтийской операции, которая началась 14 сентября 1944 года. После ее окончания, 24 ноября 1944 года, в свыше 1 тыс. населенных пунктов Латвии, Литвы, Эстонии и острова Моонзундского архипелага освободились от гнета захватчиков.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что 22 сентября в московском Парке Победы был запущен артиллерийский праздничный салют в ознаменование 75-летия освобождения эстонского города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.