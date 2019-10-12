Киев, 12 октября, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинскими националистам, которые выступили против того, что Киев подписал «формулу Штайнмайера». Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов на своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что после того, как украинская сторона на переговорах в Минске подписала «формулу Штайнмаера» на Украине активизировались противники президента Зеленского. «Формлуа Штайнмайера» — это компромиссный вариант выполнения Минских соглашений. Также стороны договорились начать разведение сил в Донбассе.

Украинские националисты вооружившись отправились в зону боевых действий в Донбассе и заявили. что не позволят украинским войскам начать отход с позиций. Если же те уйдут, националисты пообещали, что сами займут эти позиции. В итоге разведение сил было сорвано.