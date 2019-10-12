Колумбус, США, 12 октября, 2019, 08:13 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» проиграл команде «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

(сс) Sarah Connors Кэм Фаулер в составе хоккейного клуба «Анахайм Дакс»

Игра прошла на льду «Нэйшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась в пользу гостей со счетом 2:1.

В составе победителей голами отличились шведский форвард Якоб Силверберг (33-я в большинстве) и Кэм Фаулер (35-я).

Единственная шайба «Коламбуса» на счету Пьера — Люка Дюбуа (37-я).

Российский защитник хозяев Вячеслав Гавриков провёл на льду немногим более 14 минут и не смог за это время отличиться никакими результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Анахайм» сыграет с клубом «Бостон Брюинз», а «Коламбус» сойдётся в поединке с командой «Каролина Харрикейнз».