Вашингтон, 12 октября, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Несколько финансовых компаний, включая операторов крупнейших международных платёжных систем Visa и MasterCard, отказались от участия в проекте по созданию криптовалюты Libra. Об этом сообщает Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

Также от участия в криптовалютном проекте, инициированном американской компанией Facebook, отказались специализирующиеся на электронной коммерции компании EBay Inc и Stripe Inc, а также латиноамериканская платёжная компания Mercado Pago.

В комментарии компании Visa отмечается, что решение о вступлении в проект Libra может быть пересмотрено после того, как ассоциация будет соответствовать всем нормативным требованиям.

Представитель Facebook Дэвид Маркус, курирующий проект Libra, объяснил, что решения Visa и Facebook были приняты под сильным давлением и призвал не делать поспешных выводов о дальнейшей судьбе проекта.

Напомним, компания Facebook объявила о планах по созданию собственной криптовалюты в июне 2020 года. Проект будет реализовываться в партнёрстве с другими компаниями, которые станут членами ассоциации Libra.

Правительства многих стран настороженно отнеслись к этому проекту, считая, что он может подорвать стабильность финансовой системы. В частности, во Франции и Германии заявили о готовности блокировать запуск криптовалюты Libra в Евросоюзе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября оператор электронной платёжной системы PayPal заявил о выходе из ассоциации Libra. После выхода платёжных компаний ассоциация состоит в основном из венчурных, телекоммуникационных и технологических компаний, включая Lyft и Vodafone.