Токио, 12 октября, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Из-за тайфуна «Хагибис» полностью приостановлена работа токийского аэропорта «Ханеда», сообщает пресс-служба министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

(сс) 江戸村のとくぞう Аэропорт «Ханеда»

Сообщается, что в связи с приближением тайфуна было принято решение приостановить работу воздушной гавани. Отмечается, что приостановка коснется как внутренних, так и международных авиарейсов аэропорта «Ханеда».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии начали эвакуацию жителей из опасных районов в связи с приближением тайфуна «Хагибис». Эвакуация должна затронуть около 1,8 миллиона человек в семи префектурах страны. Также поступали и сведения о первых пострадавших от стихии — в префектуре Тиба из-за сильного ветра разрушился жилой дом, в результате чего пострадали четыре человека.