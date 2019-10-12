Роли, США, 12 октября, 2019, 07:45 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Nhl.com На матче Каролины и Айлендерс

Игра состоялась на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:2.

Голы в составе победителей на свой счет записали финский форвард «Кароины» Тейво Теравайнен (4-я минута), Бретт Песке (15-я), финский защитник Эрик Хаула (36-я), Дуги Хэмилтон (40) и российский форвард команды Андрей Свечников (60-я). Также российский хоккеист отметился в матче одной результативной передачей.

У проигравших голами отметились Брок Нельсон (9-я) и Джонни Бойчук (22-я).

Отметим, это первое в истории «Каролины» начало сезона, когда команда выиграла все пять стартовых матчей, в следующем матче клуб сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Для «Айлендерс» это поражение стало вторым подряд и их следующим соперником станет клуб «Флорида Пантерз».