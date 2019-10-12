Сахалинская область, 12 октября, 2019, 06:35 — ИА Регнум. Отголоски обрушившегося на Японию тайфуна проявятся на южных Курилах обильными дождями и ураганными ветрами, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

В регионе ожидается очень сильный дождь. «Южно-Курильском районе порывы ветра могут дойти до значений ураганного — 33 метра в секунду», — сообщают синоптики.

Напомним, мощный тайфун проявится в полную силу над Японскими островами в субботу, 12 октября, принеся с собой самые обильные за последние 60 лет дожди и ветра.