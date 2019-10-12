Улан-Удэ, 12 октября, 2019, 06:00 — ИА Регнум. Пожар в пятиэтажном жилом доме произошел в ночь на 12 октября в поселке Саган-Нур в Бурятии, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

61.mchs.gov.ru Пожарные

Сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме поступило спасателям в 1:29 по местному времени (20:19 по московскому). К 1:39 пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 1,5 квадратных метров. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых погибших, среди них — двое детей. По предварительной версии, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. В настоящее время специалисты МЧС выясняют причину гибели людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Екатеринбурге. В результате пожара погиб ребенок, еще двое детей и двое взрослых пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.