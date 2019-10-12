Токио, 12 октября, 2019, 05:27 — ИА Регнум. В Японии были зафиксированы первые пострадавшие в результате приближения тайфуна «Хагибис», передает японское общественное телевидение.

(сс) MIKI Yoshihito Скорая помощь. Япония

Сообщается, что из-за сильного ветра был разрушен частный дом в префектуре Тиба. В результате разрушения здания пострадали четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за тайфуна в префектуре Тиба произошли массовые отключения электроэнергии. Также 12 октября начались перебои и остановки в железнодорожном и авиасообщении. Отмечается, что тайфун «Хагибис» является одним из мощнейших за последние 60 лет.