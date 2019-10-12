Гамильтон, Канада, 12 октября, 2019, 05:02 — ИА Регнум. Полиция канадского Гамильтона задержала двух подростков, которые ранее направляли сообщения с угрозами в дирекцию нескольких местных школ, передает телеканал Global News.

(сс) Michael Полиция Канады

Сообщается, что угрозы получили две средние школы в Гамильтоне. Одно из сообщений было опубликовано в соцсети Twitter, второе — в школьном чате. Полицейские быстро вычислили злоумышленников — ими оказались подростки 15 и 16 лет, их личности не разглашаются.

Им предъявили обвинения в распространении угроз. Пока не сообщается, какое же наказание может грозить подросткам за совершение этого преступления.