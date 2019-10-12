Гонолулу, США, 12 октября, 2019, 04:49 — ИА Регнум. Семья из американского штата Гавайи вырастила авокадо, который попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый тяжелый авокадо в мире, сообщает агентство Associated Press.

Авокадо

Сообщается, что семья Покини с гавайского острова Мауи получила сертификат, который подтверждает, что выращенный ими авокадо является тяжелейшим авокадо в мире. Его вес составляет около 2,54 килограмма. Как правило, средний вес обычного авокадо составляет около 170 грамм. Само семейство утверждает, что каких-либо удобрений они не использовали, а просто оставили в покое свое дерево, на котором и вырос плод.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября житель Екатеринбурга установил новый мировой рекорд по хождению по канату на высоте. Он прошел 245 метров по канату между башней комплекса «Око» и небоскребом Neva Towers на высоте 350 метров. Этот рекорд занесен в Книгу рекордов Гиннесса.