Вашингтон, 12 октября, 2019, 04:25 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Соединенные Штаты придерживаться договоренностей для улучшения отношений между странами. Соответствующее письмо китайский лидер направил президенту США Дональду Трампу, сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

«Надеюсь, наши страны будут действовать согласно принципам, о которых мы с вами договорились, и работать для улучшения американо-китайских отношений, основанных на взаимодействии, кооперации и стабильности», — говорится в письме.

Си Цзиньпин также заявил, что китайские компании в последнее время начали интенсивно закупать американскую сельхозпродукцию, в том числе свинину и соевые бобы.

«Давайте работать над разрешением разногласий, основываясь на взаимном уважении и расширении сотрудничества на взаимовыгодных условиях, чтобы вернуть наши отношения в правильное русло», — заключил китайский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 10−11 октября в Вашингтоне проходил очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем. По итогам переговоров глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что США не станут повышать пошлины на импорт китайских товаров с 15 октября.