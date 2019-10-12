В Эквадоре число задержанных в ходе протестов выросло до 929
Кито, 12 октября, 2019, 04:20 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Эквадоре Фредди Каррьон сообщил, что за девять дней антиправительственных протестов было задержано 929 и ранено 554 человека. Об этом сообщает эквадорское агентство La Hora.
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Протест в Эквадоре
Каррьон потребовал от правительства и демонстрантов «в обязательном порядке выработать адекватные, справедливые, равноправные решения» во избежание ещё большего насилия.
В своей речи Уполномоченный также выразил соболезнования близким пяти погибших участников протестов.