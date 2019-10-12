Вашингтон, 12 октября, 2019, 03:53 — ИА Регнум. Среди оказавшихся под турецким минометным огнем военных США жертв и пострадавших нет, сообщает 11 октября пресс-служба министерства обороны США.

(сс) U.S. Army / Sgt. Micah Merrill Военнослужащие США

«Войска США в районе Кобани подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций примерно в 21:00», — говориться в сообщении ведомства.

В Пентагоне подчеркнули, что турецкая сторона знала о месте дислокации американских войск, однако начала обстрел. Кроме того, взрывы были зафиксированы в нескольких сотнях метров за пределами оговоренной зоны.

«США требуют, чтобы Турция избегала действий, которые могут привести к незамедлительным оборонительным действиям», — предостерегли Анкару в Вашингтоне.

Напомним, ранее США сообщили об обстрелах своих позиций турецкими вооруженными силами. В Турции в свою очередь эту информацию опровергли.