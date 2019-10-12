Токио, 12 октября, 2019, 03:40 — ИА Регнум. Около полмиллиона домов остались без электричества в префектуре Тиба в Японии из-за тайфуна «Хагибис», сообщает японская компания Tokyo Electric Power.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Сообщается, что к 8:00 по местному времени (2:00 по московскому) без электроснабжения оказались более 480 тысяч жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что тайфун «Хагибис» обрушится на побережье Японии 12 октября. Местные власти призвали жителей как можно скорее эвакуироваться из прибрежных районов. Отмечалось, что «Хагибис» является одним из мощнейших тайфунов за последние 60 лет.