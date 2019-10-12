Вашингтон, 12 октября, 2019, 03:32 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности США (МВБ) Кевин Макалинан подал в отставку, заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Кевин Макалинан

«Кевин Макалинан замечательно работал в качестве главы МВБ. Мы отлично поработали вместе по ситуации на границе. Сейчас Кевин после долгих лет работы в правительстве хочет проводить больше времени со своей семьей и уйти в частую жизнь. Благодарю Кевина за отличную работу!», — заявил он.

Трамп добавил, что имя следующего и.о. главы МВБ он огласит на следующей неделе. Он подчеркнул, что уже на эту должность претендуют «много замечательных кандидатов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп выдвинул заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России. Теперь предложение американского лидера должен утвердить Сенат Конгресса США.