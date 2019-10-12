Лима, 12 октября, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Президент Перу Мартин Вискарра заявил, что экс-председатель распущенного парламента Педро Олаэчеа пытается «узурпировать свой бывший пост». Об этом сообщает перуанское агентство El Comercio.

(сс) Ministerio de Relaciones Exteriores Мартин Вискарра

Поводом к обвинениям стало то, что Олаэчеа направил в Верховный суд требование признать роспуск Конгресса недействительным.

«Господин Олаэчеа не является председателем Конгресса, и если он подписывает документ как председатель Конгресса, то он нарушает закон и узурпирует пост, который он не занимает», — объяснил Вискарра во время рабочего визита в регион Мокегуа.