Вашингтон, 12 октября, 2019, 03:00 — ИА Регнум. США не станут повышать таможенные пошлины на китайские товары с 15 октября, как планировалось, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин 11 октября на встрече с журналистами в Белом доме.

Рабочий ужин во время торговых переговоров США и КНР

Говоря об итогах заключительного второго дня переговоров между США и КНР, Мнучин сказал, что зампред Госсовета Китая Лю Хэ предложил президенту США Дональду Трампу не повышать пошлины на китайскую продукцию с 25% до 30%, «пока мы занимаемся бумажными вопросами». Трамп, по словам Мнучина, одобрил такой план.

Глава минфина США также заявил, что США обдумает вариант исключения КНР из списка валютных манипуляторов.

Напомним, 5 августа министерство финансов США включило Китай в список валютных манипуляторов и потребовало от КНР сделать валютную политику «прозрачной». Китайский Центробанк заявил, что это решение не имеет обоснований и окажет отрицательное воздействие на восстановление глобальной экономики и мировой финансовой системы.