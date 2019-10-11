Нью-Дели, 12 октября, 2019, 02:26 — ИА Регнум. Крокодил напал на 12-летнего мальчика в индийском штате Бихар на востоке Индии. Местные жители вырвали ребенка из пасти хищного пресмыкающегося однако от полученных травм мальчик вскоре скончался, сообщает 12 октября Times of India.

Крокодил

Сообщается, что мальчик шел встретить свою мать, работавшую на рисовом поле через реку. Во время попытки пересечь водную преграду на ребенка набросился крупный крокодил. На выручку тут же бросились находившиеся неподалеку полицейские. Сотрудники оперативно доставили ребенка в госпиталь, однако врачам оставалось лишь констатировать его смерть.

За последние месяцы несколько человек были ранены крокодилами при схожих обстоятельствах в прибрежных районах реки Хараха.