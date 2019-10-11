Москва, 12 октября, 2019, 02:18 — ИА Регнум. Отправка военнослужащих и военной техники США в Саудовскую Аравию расходится с обещаниями американского лидера Дональда Трампа о выводе войск с Ближнего Востока, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Владимир Соловьев. Привычная поза. 1967

«Еще одно свидетельство того, что заявления Трампа не исполняются внешнеполитическими ведомствами США», — прокомментировал российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября Пентагон объявил об отправке в Саудовскую Аравию дополнительный военный контингент. В частности, туда отправятся две дополнительные батареи Patriot и одна система противоракетной обороны THAAD, а также до 3000 военнослужащих.