Вашингтон, 12 октября, 2019, 02:07 — ИА Регнум. Представители США на переговорах с китайской делегацией не поднимали вопрос о расследовании деятельности сына экс-вице-президента Джо Байдена Хантера, заявил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

Дональд Трамп

«Китай пусть делает, что хочет в отношении Байденов. Миллиард долларов кому-то ушел, это вопрос Китая», — заявил Трамп.

Он также добавил, что Белый дом внимательно следит за борьбой с коррупцией, в которой, в том числе, и подозревается Хантер Байден. Однако, как утверждает Трамп, тема расследования против Байдена на переговорах не поднималась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп «разрешил» Китаю расследовать что угодно. По словам американского лидера, если Пекин захочет провести расследование, то Вашингтон не будет этому противиться.