Жертвами столкновения поезда с автобусом в Мексике стали 9 человек
Мехико, 12 октября, 2019, 01:15 — ИА Регнум. В результате аварии на железнодорожном переезде города Сан-Хуан-дель-Рио в мексиканском штате Керетаро погибли по меньшей мере 9 человек, сообщает 11 октября мексиканское издание Regeneracion.
Трагедия на железной дороге
Авария произошла в момент, когда водитель автобуса пытался проехать железнодорожный переезд. В результате столкновения погибли девять и ранены восемь человек.
Прибывшие на место происшествия спасатели вынимали тела погибших и раненых из искореженного автобуса с помощью специальных технических средств.
Сообщается, что водитель автобуса выжил. В настоящий момент он находится в больнице, ему присвоен статус подозреваемого.
Ведется следствие.