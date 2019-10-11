Вашингтон, 12 октября, 2019, 00:56 — ИА Регнум. Ситуация вокруг китайского производителя телекоммуникационного оборудования не обсуждается на торговых переговорах между США и Китаем, заявил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер в беседе с журналистами по итогам американо-китайских переговоров.

«Мы не обсуждаем Huawei в рамках соглашения», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты рассматривают возможность выдачи лицензий ряду американских компаний для работы с китайской корпорацией Huawei. В связи с этим американские компании смогут приобретать и использовать «нечувствительные товары» у Huawei, которые не могут нанести ущерба национальной безопасности США.