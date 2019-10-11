Мужчина с газовым баллончиком попытался ограбить банк в Москве
Москва, 12 октября, 2019, 00:32 — ИА Регнум. Вооруженный газовым баллончиком неизвестный ворвался в московский банк и совершил попытку ограбления, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Полиция
Инцидент произошел в банке на Волгоградском проспекте. Потребовавшего выдать ему денег мужчину задержали прибывшие на место происшествия правоохранители.
В отношении задержаного ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.