Москва, 12 октября, 2019, 00:32 — ИА Регнум. Вооруженный газовым баллончиком неизвестный ворвался в московский банк и совершил попытку ограбления, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Инцидент произошел в банке на Волгоградском проспекте. Потребовавшего выдать ему денег мужчину задержали прибывшие на место происшествия правоохранители.

В отношении задержаного ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.