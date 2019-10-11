Йошкар-Ола, 12 октября, 2019, 00:17 — ИА Регнум. Руководителя «Марий Эл Телерадио» (МЭТР) Светлану Талову сняли с должности. Причина увольнения пока не раскрывается.

Mari-el.gov.ru Леонид Маркелов

Сама глава телерадиокомпании была на больничном и о соответствующем приказе минкультуры республики узнала от коллег. Официального подтверждения этой информации пока нет.

При этом по словам главного редактора МЭТР Кирилла Панько, покинуть пост Талову практически вынудили, сообщает «ФедераллПресс». Он уточнил, что проблемы начались, когда она пыталась оспорить сделку о покупке некачественного оборудования на общую сумму около 8 млн рублей. Однако суд принял решение не в пользу телерадиокомпании.

ИА REGNUM напоминает, Талова возглавила МЭТР в 2017 году. Широкую известность получила благодаря большим телеинтервью с Леонидом Маркеловым, который являлся бессменным руководителем Марий Эл с 2001 года. Его дело о получении крупной взятки слушается в настоящее время в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода. 13 апреля 2017 года он был задержан и с этого момента находится в заключении.