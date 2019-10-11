Мехико, 12 октября, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Как минимум девять человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с поездом на юге Мексики. Об этом 11 октября сообщает газета El Universal.

Железнодорожные пути

ДТП произошло в муниципалитете Сан-Хуан-дель-Рио в штате Керетаро. По предварительным данным, водитель автобуса с пассажирами попытался пересечь железнодорожные пути на переезде перед приближающимся составом.

Попытка водителя пересечь переезд закончилась трагедией. Локомотив сбил автобус с пассажирами, погибли девять человек, ещё восемь получили травмы. Состояние шести пострадавших врачи оценивают как критическое. Все пострадавшие госпитализированы.

Среди пострадавших и водитель автобуса, в настоящее время он находится под стражей в больнице. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 21 погибшем в результате ДТП с пассажирским автобусом в мексиканском штате Веракрус.