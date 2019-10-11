«Brexit — это восхождение на гору» — Брюссель сохраняет надежду на сделку
Брюссель, 11 октября, 2019, 23:48 — ИА Регнум. Представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что переговоры с представителем Великобритании Стивеном Баркли прошли «конструктивно», 11 октября передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Brexit
«Brexit — это как восхождение на гору. Нам нужны бдительность, решительность и терпение», — философски заметил Барнье после переговоров с Баркли.
Брюссель сохраняет надежды на заключение соглашения по Brexit с правительством Бориса Джонсона до 31 октября.
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