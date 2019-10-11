Брюссель, 11 октября, 2019, 23:48 — ИА Регнум. Представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что переговоры с представителем Великобритании Стивеном Баркли прошли «конструктивно», 11 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Brexit — это как восхождение на гору. Нам нужны бдительность, решительность и терпение» , — философски заметил Барнье после переговоров с Баркли.

Брюссель сохраняет надежды на заключение соглашения по Brexit с правительством Бориса Джонсона до 31 октября.

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