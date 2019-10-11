Великий Новгород, 12 октября, 2019, 00:21 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 12 октября, впервые пройдет всероссийский фестиваль идей и технологий Rukami — проект по популяризации технического творчества в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского государственного университета, который стал площадкой для проведения фестиваля, его цель 0 привлечение внимания молодёжи к техническому творчеству, мейкерству, созданию собственных проектов в кружках.

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«Техническое творчество — это больше, чем навыки кодирования и робототехника. Это набор особых компетенций, которые необходимы молодёжи для успешной работы в будущем. Мы надеемся, что в результате фестиваля молодежь Великого Новгорода станет интересоваться кружками», — пояснила менеджер по работе с регионами Фонда поддержки проектов НТИ Татьяна Играёва.

В рамках фестиваля будут работать различные мастер-классы и воркшопы, на которых вместе с тренерами гости смогут вместе создавать необычные инсталляции и устройства, а также испытать изобретения. Так, например, в рамках «Тесла-шоу» будут раскрыты секреты изобретений Николы Теслы: зрителям обещаны фонтан из молний, светящиеся инертные газы, «взрыв дирижабля» и другие феномены электричества.

Частью фестиваля станет хакатон — соревнование, на котором команды, состоящие из будущих программистов, дизайнеров, маркетологов, менеджеров и робототехников разработают прототип продуктов с использованием нейротехнологий, технологий виртуальной и дополненной реальности и 3D-технологий. Школьники и студенты колледжей, которые победят в конкурсе, получат призы и дополнительные баллы к ЕГЭ в портфолио при поступлении в НовГУ.

Ранее фестиваль прошёл в Туле, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Москве, Белгороде, Новосибирске. Всего в 2019 году в его программу включены десять регионов России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородская область стала одним из пилотных регионов для проектов НТИ.