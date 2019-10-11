Саратов, 11 октября, 2019, 23:10 — ИА Регнум. В Саратове 11 октября в храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» состоялась панихида по погибшей девятилетней девочке. Об этом ИА REGNUM сообщили в Саратовской епархии.

Пресс-служба Саратовской епархии Панихида

Богослужение совершил митрополит Саратовский и Вольский Лонгин в сослужении духовенства епархии. На панихиду пришли жители города, в том числе те, кто участвовал в поисках ребенка.

«За эти дни очень много людей самых разных возрастов и убеждений сплотились, и это движение показало, что люди готовы объединяться для взаимной помощи и поддержки. Это очень важно, это самое главное, что только может быть в нашей общественной жизни», — сказал митрополит.

Он отметил, что произошедшее «находится за пределами человеческого разумения». Сейчас трудно найти какие-то слова утешения для родных девочки.

«Единственное, что возможно и нужно — это молитва. Хотелось бы, чтобы молитва об этой девочке объединила людей так же, как объединил поиск», — добавил священнослужитель.

Уточняется, что отпевание погибшей состоится 13 октября в Петропавловском храме Саратова.

Как сообщало ИА REGNUM, девятилетняя девочка пропала в Саратове 9 октября. Утром она ушла из дома в школу и не вернулась. Поиски ребёнка велись почти сутки. На следующий день девочку обнаружили среди гаражей без признаков жизни. Подозреваемый был задержан, он дал признательные показания. Известно, что он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.