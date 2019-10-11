Москва, 11 октября, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Редакция журнала Forbes посчитала неприемлемым заявление владельцев коммерческой группы «Сафмар» по поводу работы своих журналистов и оставляет за собой право обратится в суд. Об этом сообщается на сайте издания.

Kakprosto.ru Суд

Напомним, что Forbes выпустил статью, в которой утверждается, что совокупный долг компания, связанных с бизнесменом Михаилом Гуцериевым и его родственниками, а также его племянником Микаилом Шишхановым, достиг почти триллиона рублей.

В группе «Сафмар» заявили, что информация, распространенная Forbes — это откровенная ложь и дискредитация группы. Более в структурах Гуцериева заявили, что данная статья в Forbes — «образчик коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики».

Более того, в «Сафмаре» заявили, что могут подать иск на Forbes из-за опубликованного в нем материала. Сумму долга в 1 трлн рублей в «Сафмаре» назвали «безумной».

Однако в Forbes решили поднять градус конфликта и заявили, что их материал достоверен и его можно проверить по данным в открытых источниках. Также в Forbes заявили, что могут подать иск против «Сафмара».