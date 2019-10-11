Казань, 11 октября, 2019, 22:39 — ИА Регнум. Воссоздание собора Казанской иконы Божьей Матери в Казани завершится в течение полутора лет. Об этом заявил госсоветник Татарии Минтимер Шаймиев на встрече с главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым.

Собор Казанской иконы Божьей Матери в Казани

«Собор Казанской Божьей Матери мы окончательно достроим года через полтора», — цитирует Венедиктов госсоветника республики на своей странице в социальных сетях.

Также Шаймиев поблагодарил за передачу о татарском языке.

«Ты даже не представляешь, как это важно для нас», — сказал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября 2015 года глава Татарии Рустам Минниханов подписал указ о воссоздании собора Казанской иконы Божьей Матери в Казани (православного храма до его разрушения в 1932 году, на территории Казанского Богородицкого монастыря). Собор был построен в 1798—1808 гг. Самая главная его ценность была в том, что он располагался на месте обретения Казанской иконы Божьей Матери в 1579 году, ставшей одной из самых почитаемых в истории православия. В 1930-е годы собор был взорван, а на его месте построена киностудия татарского отделения «Восток-кино». Сейчас собор восстанавливается при участие фонда «Возрождение», который возглавляет Шаймиев.