Лос-Анджелес, США, 11 октября, 2019, 22:37 — ИА Регнум. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом считает «недопустимым» массовые отключения электроэнергии в штате в качестве меры предосторожности из-за лесных пожаров, 11 октября передает агентство Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

«Масштаб (отключений) такой, какой ни одно государство в XXI веке не должно испытывать. То, что произошло, недопустимо» , — заявил Ньюсом на пресс-конференции.

Из-за лесных пожаров на севере Калифорнии, в том числе на окраинах Лос-Анджелеса, ранее были отключены от электричества 730 000 зданий.

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