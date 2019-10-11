Екатеринбург, 11 октября, 2019, 22:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге неизвестный гражданин напал с ножом на главного редактора одного из региональных СМИ Александра Кириллова. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

niekverlaan Нападение

«Сколько психов в городе. Со словами «пропади оно все пропадом» какой-то черт пытался ткнуть меня ножиком у магазина», — рассказал журналист.

В комментариях к записи он добавил, что уронил напавшего, а пока осматривал свою куртку, тот убежал. А искать его в темноте он не рискнул.

Добавим, журналист не считает, что нападение связано с его работой. По его словам, он уверен на 116% в том, что напал «обычный псих».