Тамбов, 11 октября, 2019, 22:13 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 11 октября, встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в России Сильви Берманн. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Александр Никитин встретился с послом Франции в России Сильви Берманн

Французская делегация во главе с госпожой Сильви Берманн прибыла в Тамбовскую область для участия в IX Международной покровской ярмарке. 11 октября состоялась рабочая встреча главы администрации области Александра Никитина с французскими гостями.

Губернатор подчеркнул, что для Тамбовской области этот визит очень важен.

«Я рад, что за два дня вы успели посетить различные производственные объекты региона, познакомиться с нашим образовательным и культурным потенциалом», — сказал Александр Никитин.

Сильви Берманн, в свою очередь, поблагодарила губернатора за приём.

«Тамбовская область нас очень впечатлила!» — отметила она.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в экономической сфере. Франция является одним из основных внешнеэкономических партнеров Тамбовской области. На нее приходится 3,9% от внешнеторгового оборота. В частности, в страну экспортируются инструменты и аппараты оптические, фотографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические, их части и принадлежности; продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов, их части и принадлежности.

Импортируется молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный, пищевые продукты животного происхождения, реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства.

На территории Тамбовской области с 2015 года реализуется крупный инвестиционный проект строительства центра разделки мяса ООО «Филье Проперти» (ООО «АШАН»). Проектная мощность предприятия составляет до 70 тысяч тонн мяса в год. Официальное открытие центра состоялось в 2017 году. Он оснащен оборудованием, которое позволяет перерабатывать все виды мяса: свинину, говядину, баранину и мясо кроликов. Стоимость проекта составляет 2,5 миллиарда рублей.

«В рамках уже сложившихся направлений сотрудничества мы делаем акцент на укрепление экономических связей. У нас есть условия, возможности, в том числе льготы и преференции для иностранных инвесторов, для реализации подобных проектов в других направлениях экономики», — сказал губернатор.

Кроме того, по-прежнему сохраняет актуальность тема культурного обмена, совместные проекты в образовании.

Сильви Берманн поблагодарила Александра Никитина за помощь в обустройстве и содержании интернациональных воинских кладбищ, которые находятся на территории Тамбовской области. И особенно ее впечатлила музей-усадьба Сергея Рахманинова «Ивановка».

12 октября вместе с главой администрации Тамбовской области госпожа посол примет участие в торжественной церемонии открытия IX Международной покровской ярмарки в Тамбове.