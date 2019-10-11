Набережные Челны, Татарстан, 11 октября, 2019, 22:02 — ИА Регнум. Родители школьников в Набережных Челнах неоднозначно реагируют на местную инициативу — операцию «Быт». С недавних пор педагогов обязали проводить проверки условий проживания учащихся, передает корреспондент ИА REGNUM.

Людмила Скубко-Карпас Людмила Скубко-Карпас. Алёша за уроками

Видеозапись попытки одного из таких посещений опубликовал местный житель в сообществе в социальных сетях «Поборы в школах и детсадах, новости школ». Мужчина поясняет, что педагог и завуч одной из школ города пытались попасть в квартиру и составить акт обследования жилого помещения. Родитель школьника пытался закрыть перед ними дверь, но одна из представителей учебного заведения придержала ее рукой. Женщины уговаривают отца ученика впустить их или предлагают написать отказ от проверки. Мужчину не устраивает ни один из предложенных вариантов. Учителя продолжают настаивать, требуя, чтобы подпись под документом поставила хотя бы бабушка семейства, и пугают мужчину полицией.

«Мы должны посетить учащегося… Мы пришли узнать, в каких условиях живет ребенок», — убеждают педагогические работники.

Недовольный отец согласен на вызов полиции, считая такие визиты неправомерными.

«Из своей квартиры я могу вытолкать хоть кого, хоть президента. Ясно? Гуляем», — говорит автор видео.

«Это из разряда: заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет», — заключил негостеприимный родитель.

Видео прокомментировал начальник управления образования города Рустем Хузин. В том же сообществе он написал, что с учителями провели разъяснительную беседу о правилах посещения школьников на дому.

«Обследование жилищно-бытовых условий учащихся в рамках операции «Быт» проводится согласно плану профилактической работы школы», — пояснил чиновник. При этом он отметил, что в семье учащегося один из жильцов согласился пустить учителей, другой — категорически отказался. Именно в связи с этим было предложено зафиксировать отказ в письменном виде.