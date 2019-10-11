Великие Луки, Псковская область, 11 октября, 2019, 21:42 — ИА Регнум. В Великолукский городской суд Псковской области направлено уголовное дело о незаконном обороте табачных изделий в особо крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, житель Великих Лук обвиняется в преступлении по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

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У него изъяли 50,5 тыс. пачек сигарет на общую сумму более 5,3 млн рублей. По версии следствия, обвиняемый приобрёл сигареты в Белоруссии и незаконно перевёз их в Россию для последующего сбыта без маркировки акцизными марками Российской Федерации.

В прокуратуре Псковской области отметили, что обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.