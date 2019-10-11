Псков, 11 октября, 2019, 21:30 — ИА Регнум. В Пскове за девять месяцев 2019 года зарегистрированы 124 факта мошенничества с банковскими картами — в четыре раза больше, чем в прошлом году. При этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре муниципалитета, только в начале октября в полицию Пскова поступило уже семь подобных обращений.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна

Ущерб от краж варьируется от 15 тыс. до 490 тыс. рублей.

Чаще всего мошенники сообщают потенциальной жертве о несанкционированном списании денежных средств с банковской карты, представляясь «специалистом службы безопасности» или «менеджером банка», иногда действуют в паре, имитируя эти роли. К потенциальным жертвам обращаются по имени-отчеству, которые узнают с помощью банковских мобильных приложений.

Власти Пскова призвали горожан не вступать в разговоры с телефонными мошенниками и не сообщать подозрительным собеседникам номера карт, реквизиты счета, а также код безопасности из смс или с обратной стороны пластиковой карты.

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