Ашхабад, 11 октября, 2019, 21:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили текущую ситуацию в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и возможности ослабления напряженности. Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.

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«Во время ужина, организованного по инициативе председательствующей стороны, так как места были расположены в алфавитном порядке, Алиев и Пашинян сидели рядом и обменялись мнениями и побеседовали. В основном беседа была посвящена текущей ситуации в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, возможностям ослабления напряженности и дальнейшим шагам», — сказал Карапетян.

Пресс-секретарь премьер-министра отметил, что беседа длилась 1,5−2 часа.

Как ранее сообщало ИФ, 11 октября в Ашхабаде состоялось заседание Совета глав государств — участников СНГ.