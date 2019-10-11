Вашингтон, 11 октября, 2019, 21:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что на торговых переговорах между китайским вице-премьером Лю Хэ и американским министром финансов Стивеном Мнучином происходят «хорошие вещи», 11 октября передает агентство Reuters.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

«Всем хотелось бы, чтобы произошло что-то значительное!» — заявил Трамп в «Твиттере».

Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем проходит в Вашингтоне. Трамп уже провел встречу с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ и 11 октября проведет с ним повторные переговоры.

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