Анкара, 11 октября, 2019, 23:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил: «Наша операция «Источник мира» проводится в Сирии по причине террористической угрозы в адрес Турции. За последний год с той стороны границы на наши деревни и округа было совершено больше тысячи нападений».

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «В руках террористов Рабочей партии Курдистана и ее сирийского продолжения, Отрядов народной обороны, находится продвинутое вооружение. Это и противотанковое оружие, реактивные гранатомёты, беспилотные летательные аппараты и другие подобные системы».

Министр добавил: «Согласно данным нашей войсковой разведки, эти продвинутые системы вооружений были в основном поставлены террористам со стороны США. Даже 3 дня назад им были отправлены полные оружия грузовики».