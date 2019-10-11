Тюмень, 11 октября, 2019, 20:36 — ИА Регнум. В Тюменской области 53 компании объявили о сокращениях персонала. Они уволят 1800 человек, пишет «Накануне.Ru».

Laborpains.org Увольнение

Как отмечают в областном правительстве, эти данные приведены на 1 октября. Уведомления уже поданы работодателями в службу занятости.

При этом из 1800 уже уволены более тысячи человек. А в 27 фирмах 144 сотрудника простаивают из-за работодателей, а 1,8 тыс. трудятся неполный день. 89,7% из них работают на обрабатывающем производстве.