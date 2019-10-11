Москва, 11 октября, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский упустил свой шанс взять ситуацию в Донбассе под контроль. Об этом заявил 11 октября советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и общественный деятель Карен Шахназаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«На мой взгляд, Зеленский упустил свой шанс. Когда он пришел на выборах с большим перевесом, у него была возможность обратиться к народу, обратиться к армии и раздавить националистов. Потому что без этого никакого решения на Украине не будет. То, что сейчас идёт — я вижу контуры будущей гражданской войны», — заявил Шахназаров.

Также деятель культуры раскритиковал Зеленского за его слова о желании выйти из Минских соглашений, о чём тот завил во время общения с журналистами.

«Если ты против, то отмени — хотя бы уважение вызовешь. А если исполняешь соглашение, то используй трибуну, чтобы убедить всех в необходимости принимаемых мер», — сказал режиссёр.