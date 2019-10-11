Вашингтон, 11 октября, 2019, 19:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выдвинул заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России. Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть следующих кандидатов на ключевые позиции в его администрации: Джона Джозефа Салливана на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Российской Федерации», — говорится в распространенном заявлении.

Согласно процедуре, теперь утвердить претендента должен Сенат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший посол США в России Джон Хантсман завершил свою службу 3 октября. Причиной отставки была названа «растущая семья и обязанности» в Америке.

Салливан является заместителем госсекретаря США, он также некоторое время являлся исполняющим обязанности государственного секретаря до утверждения на этот пост Майка Помпео.